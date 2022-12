Mercedes, que ha dominado el Mundial durante los últimos cinco años, estrenó su nuevo monoplaza, oficialmente denominado Mercedes-AMG F1 W10 EQ Power+, con unas vueltas al circuito británico de Silverstone, donde tanto el vigente campeón Lewis Hamilton como su compañero Valtteri Bottas pudieron probar la nueva máquina en un día para rodajes publicitarios.

El máximo responsable del equipo, Toto Wolff, avisó de que "la temporada 2019 será un nuevo desafío para todos". "La normativa ha cambiado sustancialmente. Tenemos que empezar de cero contra nuestras propias expectativas y contra nuestros competidores", explicó.

Getting comfortable 🔥 The talent and sheer skill put into this unbelievable car never ceases to amaze me. #WelcomeW10 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/ke6mMaOlHp

"Comenzamos la temporada con cero puntos, por lo que no damos nada por sentado. Con el cambio de normas, todos los equipos puede tener una oportunidad de pelear por el título y son una amenaza potencial", advirtió.

El austriaco reconoció que están "ansiosos por empezar la pretemporada en Barcelona".

"Nos centraremos en nosotros mismos, mejoraremos el rendimiento y esperamos estar listos cuando comience la primera sesión realmente competitiva en la calificación del sábado en Melbourne", añadió.

It’s here 🔥 What do you all think of the new livery this year?! 🙌🏾 I am seriously excited to be driving this car for the first time today! Stick around for more...✨ #WelcomeW10 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/lb2IkwK3TV