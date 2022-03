Gisela Pulido ha tomado una decisión. La española, campeona del mundo de kitesurf a los diez años, ha cambiado de disciplina con el claro objetivo de estar en los Juegos Olímpicos de París de 2024. De las piruetas ha pasado a la velocidad... y quiere llegar a lo más alto.

"Esto es como si a Marc Márquez, que hace MotoGP, le dices que vaya a Motocross. Hay motos, pero es cambiar velocidad por piruetas. Lo mío es al revés, yo he cambiado las piruetas por la velocidad", afirma.

Y es que Pulido tiene en mente el metal olímpico: "No hay que acomodarse. Me gusta hacer algo nuevo, y además será olímpico. Tener opciones de ir a unos JJOO y de lograr una medalla... me gusta".

"He pasado de ser diez veces campeona del mundo en 'freestyle' a que mi mejor resultado sea el tercero en un europeo", cuenta.

Pero está feliz: "Me cuesta estar en el top 5 del mundo, pero estoy contenta".

"Compito y doy lo mejor de mí, y con tranquilidad. Tengo el apoyo de grandes marcas que me apoyan económicamente y también a nivel de visibilidad", sentencia.