Zinedine Zidane valoró muy positivamente la sufrida victoria del Real Madrid ante el Sevilla. El partido acabó 2-1 a favor de los blancos, pero aparte de por el resultado el duelo estuvo marcado por una gran polémica arbitral. Monchi estalló contra el VAR, y el técnico francés le respondió con contundencia.

"En el primer gol claramente hay falta. Es un bloqueo. En el 1-1 hay mano y no la pita. No entro a valorar cosas que pasan en el campo porque son los árbitros los que deciden. Es una labor complicada. Se pueden quejar, pero no hay de qué quejarse", cuenta.

Zidane, además, dice que lo expresado por Monchi le pareció "un poco fuerte". "No le voy a impedir hablar, pero al final decide el árbtiro. Es problema suyo, lo que dijo es su responsabilidad y no soy quien para decirle si tiene o no razón", concluyó.

"Si anula el segundo gol saco al equipo del campo"

Monchi estalló contra el arbitraje en el Santiago Bernabeú y llegó a afirmar que de haber anulado el trencilla el 1-1 habría bajado al campo y sacado a los jugadores del partido.

"Si llega a anular ese gol bajo al campo y saco al equipo. El tanto anulado marca el partido. Es absurdo analizar nada después de esa jugada. Nos hace mucho daño", dijo Monchi.

Las dos acciones de la polémica son dos goles de De Jong. En el primero, el árbitro anula la acción al apreciar un bloqueo de Gudelj sobre Militao. En el segundo, no va al vídeo a ver una mano de Munir con el delantero en el suelo y su brazo apoyado en el verde.