Zidane: "No puedo decir una fecha de regreso de Gareth Bale"

El extremo galés del Real Madrid Gareth Bale, se ausentó por segundo día consecutivo del entrenamiento y Zinedine Zidane confirmó que es baja para San Mamés, sin poder señalar el tiempo de baja aunque admitiendo que "es solo una molestia" pero en el sóleo izquierdo que tantos problemas le da.

Bale regresó para jugar unos minutos en Copa del Rey y ser decisivo ante el CF Fuenlabrada sin tener buenas sensaciones. Estiró durante la segunda parte en pleno partido y acabó con molestias en el sóleo que confirmó Zidane.

"No creo que sea psicológico. Se ha resentido de una molestia y es poca cosa. Como viene de mucho tiempo parado, para él es complicado. Espero que sea solo un tema físico y quede solo en una molestia. Lo más importante es que entre con el equipo y se sienta como los demás. Se resintió en Copa del algo, espero que sea poca cosa y rápido esté con nosotros", aseguró el técnico.

Zidane no se cansó de recalcar que no existe lesión muscular en el sóleo en esta ocasión que le tenga que hacer parar otra vez varias semanas al galés.

"No tiene nada grave, es solo una molestia y como siempre cuando un jugador tiene molestias no queremos arriesgar. No puedo decir exactamente el momento cuando le ha aparecido el dolor. Se ha resentido de algo en el sóleo y ya está".

El origen de los problemas puede estar para el entrenador del Real Madrid, en el perfil tan físico de su futbolista.

"El problema de Gareth es que es muy fuerte, muy potente y tiene que estar bien para jugar o puede sentir algo".

"Además es el sóleo, como muchas veces. Espero que médicos y fisios arreglen su problema. Yo, como siempre, pienso positivo y no voy a pensar lo malo para Gareth. Transmitimos que el momento de ahora es malo, pero va a salir de esto y la gente que estamos a su alrededor vamos a darle cariño hasta que se encuentre bien. No podemos olvidar que es un jugador importante para nosotros y que cuando está bien lo ha hecho fenomenal", añadió.

Por eso, Zidane pidió "paciencia" y trasladó a Bale la decisión del momento para volver a jugar. "Depende de él ahora y no puedo dar una fecha. Lo único que espero es que sea la semana que viene". Las continuas lesiones del extremo galés, no rebajan la fe de Zidane en su jugador.

"Creo que en Bale y todo el mundo cree en él", confesó.

"Es cierto que es una situación complicada, sobre todo para él que tiene ganas de jugar y entrenarse con sus compañeros, pero como es un atleta de esta envergadura, un jugador diferente, hace falta que esté siempre al cien por cien. Ha habido momentos que lo ha estado como en Dortmund o San Sebastián, pero en otros no ha estado igual de bien físicamente", reconoció.

Muchas de las preguntas de la comparecencia de Zidane en la víspera del duelo en San Mamés ante el Athletic fueron orientadas a Bale. Su mensaje se repitió, con el deseo de que pronto acabe la pesadilla que está sufriendo el galés.

"No queremos perderle más tiempo, pero yo no dudo de su potencial, por lo que hay que tener paciencia porque no es nada grave. Le apoyamos y esperamos que salga de esta situación muy rápido. Él es el primero que quiere estar con nosotros, jugar y ganar, pero ahora mismo hay que tener paciencia", sentenció.