Zidane: "¿El árbitro? Su labor es muy difícil. Metimos seis goles y merecimos pasar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, respondió a las críticas al arbitraje del Bayern Múnich, y aseguró que el tanto marcado por Mats Hummels "era fuera de juego".

Las quejas de Carlo Ancelotti, técnico del Bayern, y sus jugadores, marcaron las declaraciones tras la eliminación en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Zidane respondió en rueda de prensa, señalado otro error en contra del Real Madrid.

"La labor de árbitro es una cosa muy difícil, que sea a favor o en contra no me meto porque a mí también me dijeron que en el segundo gol de ellos, Hummels está en fuera de juego", manifestó.

"Unas decisiones van para ti y otras en contra. Más que la segunda tarjeta o el gol en fuera de juego, marcar seis goles en dos partidos te hacen merecer la eliminatoria", añadió