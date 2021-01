Yaya Touré ha colgado las botas y se ha pasado a los banquillos. De momento se está formando como entrenador en las categorías inferiores del QPR y afirma que desea ser entrenador profesional en el futuro.

Lo ha hecho en una carta publicada en 'The Coaches Voice'. En ella, además de hablar de su deseo de ser técnico, también ha analizado quiénes han sidos sus mejores entrenadores a lo largo de su carrera. Y recuerda especialmente a dos: Manuel Pellegrini y Pep Guardiola.

"Fue con Manuel Pellegrini donde tuve mayor responsabilidad. Cuando llegó al equipo me dijo directamente que me veía como un líder. Me dio mucha responsabilidad. Decía que no quería ver muchos pases sino que corriéramos con el balón y atacáramos la portería rival", cuenta.

Pero también se acuerda de Guardiola y de sus "constantes diálogos" para mejorar sobre el terreno de juego: "Pep Guardiola y yo hablábamos después de los entrenamientos sobre cosas específicas y partes del juego que el adora analizar".

"Con David Silva hablábamos constantemente. Con Samir Nasri, también. Si no encontrábamos un camino hasta Agüero, tomábamos la decisión de cambiar las cosas, 'esto no está funcionando', decíamos, "así que vamos a cambiar posiciones a ver cómo funciona", señala.

Por último también ha destacado el importantísimo papel de Jürgen Klopp en un Liverpool que volvió a ser campeón de Europa: "Mirad a Jürgen Klopp, es un genio. Ha llevado a muchos futbolistas a la cima de su fútbol: Sadio Mané, Mo Salah, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Fabinho, Virgil van Dijk, Andy Robertson... Eran buenos futbolistas, ahora son mejores".