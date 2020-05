En medio de un clima de incertidumbre y preocupación a raíz de la crisis del coronavirus, afloran grandes noticias en el deporte español. Virginia Torrecilla, futbolista del Atlético de Madrid, ha sido operada satisfactoriamente de un tumor cerebral que padecía.

"Estoy muy bien, muy contenta y orgullosa de cómo ha ido la cirugía. Creo que es fundamental tener una mentalidad muy fuerte aunque se viva una realidad muy dura. Es importante saber que cualquiera puede salir de algo por muy duro que sea si lo afrontas con fortaleza. Siempre hay que encarar estos temas con optimismo", explicó Torrecilla a los medios del club.

La jugadora de 25 años fue intervenida con éxito por el servicio de neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra (CUN) y, una vez que recibió el alta, relató su experiencia en un vídeo de Instagram.

"Volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales hace una semana. Me hicieron un TAC y me encontraron un tumor. Al principio pensaron que no era maligno, pero imaginad lo que supuso para mí", recordó la futbolista en primera instancia.

A su vez, Virginia explicó la celeridad con la que se sucedieron los acontecimientos: "Yo siempre he vivido y vivo como una loca, imaginaos lo que fue... El día 14 me lo comunicaron y en cuanto fue posible viajé a Navarra. Me ingresaron de inmediato, el lunes entré en quirófano y todo fue genial. Ha sido un éxito la operación. Me tengo que quedar con ello. Sólo quería todo esto porque para mí es importante que todas las personas que luchan contra una enfermedad lo vean y sigan luchando día a día".

"Jamás hubiese imaginado que algo así me podía ocurrir a mí o a alguien de mi familia. Quiero mandar mucha fuerza a todo el mundo y quería que lo supierais por mí misma. Ahora viviré el doble", concluyó Torrecilla.