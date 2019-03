Una mujer besa en pleno directo a José Álvarez, periodista de 'El Chiringuito'

Aunque son las mujeres reporteras quienes más sufren este tipo de acoso, hay hombres que también se han visto incomodados por las muestras de cariño de alguna espontánea aficionada en pleno directo.

Es lo que le sucedió a José Álvarez, de 'El Chiringuito', cuando entraba en directo desde una zona de restaurantes y bares del centro de Manchester, donde este martes se enfrentan Manchester United y París Saint-Germain. Josep Pedrerol le estaba dando paso cuando una mujer se acercó a darle un beso en la cara.

"Si llega a ser al revés...", comentó Quim Domènech. Al parecido a la opinión de Iñaki Cano: "Me parece tan triste lo que ha sucedido... Si esto se lo hacen a Sandra Díaz Arcas, montáis un 'pollo' de tres pares de narices. Como se lo han hecho a él, no montamos nada. Él no se lo ha tomado mal, y a lo mejor Sandra tampoco se lo toma mal, pero yo no le encuentro ninguna gracia", dijo el contertulio.

"Se me ha puesto al lado y así... Y qué voy a hacer", explicaba el propio José Álvarez tras el incómodo momento.

