Nuevo caso de acoso a una periodista en el Mundial de Rusia: "Nunca le hagas eso a una mujer, respeto"

LAMENTABLES IMÁGENES DESDE RUSIA

La periodista Julia Guimaraes fue acosada por un aficionado mientras se disponía a hablar para la cámara. Un hincha intentó besar a la reportera y esta no se quedó callada: "No te he dado permiso para que hagas eso. Nunca hagas eso a una mujer, ¡respeto!". Lo cuenta Jugones.