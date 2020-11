Jota Jordi, colaborador de 'El Chiringuito', no pudo ocultar su tristeza ya no solo por la derrota del Barça ante el Atlético sino por la imagen tanto dentro como fuera del partido que dio el equipo culé.

En el programa que presenta Josep Pedrerol, Jota Jordi se empezó su discurso con quién salió a hablar tras la derrota por 1-0 en el Metropolitano.

"No puede salir Pedri a hablar. Tienen que salir los que tienen que salir. Pedri lleva dos meses aquí, no sabe lo que es el Barça. Koeman debe decir que no sale. Y un capitán debe decir que sale él. Es el ejemplo de lo que es el Barça ahora mismo", afirma.

Jota, además, habla de la figura de Messi: "No puede ser que esté seis meses sin hablar y que diga lo que dijo. Ni él, ni Griezmann... nadie. He defendido a los jugadores porque me lo han dado todo, pero hay algunos que no. No es la actitud, y ahí meto a Leo también".

"Esto es el Barça. Esto no es un equipo de regional. Al final los que más sufrimos somos los del Barça. Los que sentimos el escudo. Me fastidia", dice.

El colaborador prosigue: "No es ni el resultado ni el juego. Es la imagen que da el club. Esto no es el Barça. Discusiones, problemas..."

"Que se bajen todos el suelo y que piensen en el Barça. Estoy seguro que tanto ellos como 20 generaciones suyas van a comer gracias al Barça", finaliza.

El Atlético derrotó por 1-0 al Barcelona en el Metropolitano gracias a un gol de Carrasco después de un fallo de Ter Stegen.

Gerard Piqué, por su parte, se retiró lesionado y según el club sufre un esguince en su rodilla derecha.