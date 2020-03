Saúl Ñiguez esta concienciado e involucrado al máximo para pelear contra esta crisis del coronavirus y el impacto económico que genera. El COVID-19 esta dejando no pocos afectados entre las pequeñas y medianas empresas, y por ello el ilicitano ha lanzado 'Saldremos juntos'.

"Puede que yo sea la cabeza visible, pero los héroes son otros", dice el jugador del Atlético de Madrid en palabras para 'El Mundo'.

Saúl cuenta cómo surgió esta idea: "Viendo por la televisión está situación cada vez más dramática hablé con mi mánager. Le conté lo que había pensado y me abrió los ojos. Me dijo que no era fácil, que llevaría su tiempo".

Pero, tal y como reconoce, en un par de horas ya tenía a un equipo trabajando en esta plataforma solidaria y sin ánimo de lucro. El objetivo, ayudar a los autónomos y las pymes perjudicadas por la crisis del coronavirus.

Juntoa él, otros tantos embajadores. Muchos jugadores, como Álvaro Morata y los exrojiblancos Miguel Ángel Moyá y Óliver Torres. También cuentan con Sergio Busquets, y otros profesionales deportistas o vinculados al deporte como son Jorge Martín, Felipe Reyes y Antonio Lobato.

Movimiento social para frenar el impacto económico provocado por el #coronavirus a nuestras pymes, autónomos, etc... pic.twitter.com/RTfVEBjfiC — #SALDREMOSJUNTOS (@SaldremosJuntos) March 16, 2020

"Somos unos diez ahora mismo. A veces estamos sobrepasados, yo no tanto, porque soy quien da voz a esta idea y capto embajadores. Los que trabajan conmigo usan sus horas libres con este movimiento porque además de esto tienen que teletrabajar", dice un Saúl que insiste: "Cuantos más seamos, mejor".

La idea que tienen es la de donar dinero, aunque también buscan ayudar con actos a aquellos que peor lo están pasando. Buscan captar empresas afectadas y autónomos para que pidan la ayuda que necesitan por su web, y que otras empresas donen sus recursos.

"Esperemos que el gobierno se sume"

"Poco más puedo hacer encerrado en casa y sin poder salir. Otros países podrían copiar el modelo, este movimiento se podría hacer mundialmente famosos. Podrían aportar todos su ayuda a los lugares afectados. Esperemos que el gobierno se sume", cuenta el del Atlético.

"Esperemos hacer ruido para que el gobierno y los de arriba se den cuenta de que tienen que ayudar a estas personas. Esto nos afecta a todos", concluye Saúl.