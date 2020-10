El Cata Díaz se resiste a colgar las botas definitivamente. El mítico central argentino, que ha militado en equipos como Getafe, Atlético o Boca Juniors, ha fichado por el Móstoles, de Tercera división, a sus 41 años. "Hay chicos aquí que pueden ser mis hijos", dice.

"Tener la sensación de que esto, en poco tiempo, se va a terminar. Pero no quiero que se termine. No lo asimilo, me siento jugador", afirma Cata Díaz.

Y es que el argentino, en las dos veces que se ha 'retirado', no ha dejado de pensar en fútbol: "Las veces que lo he tenido que dejar he seguido entrenando. Era lo más cercano a jugar".

El Cata cuenta cómo se produjo su fichaje por el Móstoles... y es que fue realmente curioso: "Una persona llamó a mi hijo para jugar, pero su puesto estaba ocupado. Entonces el director deportivo dijo que a quien quería era al padre".

"Trato de hablar más dentro de la cancha y de ordenar a los chicos. Hay quienes se preguntan cómo con la edad que tengo puedo seguir jugando", cuenta el Cata.

El central, en su palmarés, cuenta con una Copa Libertadores con Boca Juniors y una Copa del Rey con el Atlético. Además, ha disputado casi 600 partidos.