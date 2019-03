EXCLUSIVA DE LASEXTA DEPORTES

En laSexta Deportes hablamos con el abogado de Rafael Di Zeo, líder de los 'barras bravas' de Boca Juniors. Aún no le ha comunicado a su abogado cuál es su decisión, pero el letrado cree que no vendrá a Madrid. "Conociéndole, no va a viajar. No quiere poner en incomodidad a ningún país, y más siendo hijo de españoles".