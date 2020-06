El partido entre el Barcelona y el Mallorca de la primera vuelta de LaLiga tuvo de protagonistas a Lionel Messi y a Vicente Moreno. El primero, por sus tres goles, y también por el encontronazo que tuvo con el segundo en un momento del partido.

Ahora, el entrenador balear ha desvelado qué le dijo el argentino coon Edu Pino en Youtube: "Me dijo en el túnel de vestuarios que nos iban a meter siete. Se lo decía a Luis Suárez. Él marcó tres. Es el mejor del mundo. Lo que pasó le pone en más valor, el carácter, el genio, la rabia que coge..."

Lo más curioso es que ha afirmado que sus jugadores le culparon a él de la derrota: "Me dijeron que el culpable era yo por enfadar a Messi. Y sí, estaba enfadado".

Todo sucedió tras una acción en la que Sastre, jugador del Mallorca, cometió falta. Ahí se enzarzaron: "Y por qué no. es un jugador como otro cualquiera".

"Él entiende que le han hecho falta y yo entiendo que no. Se lo digo al árbitro y él se gira. Hablamos un poco. Cuando te están marcando goles, y más él, mucha gracia no te hace".

Parece que Vicente Moreno ha 'aprendido' que no es buena idea cabrear a Messi: "No salió bien. No tendré otro encontronazo con él. Cuando quiere, marca la diferencia".

