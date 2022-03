Cristiano Ronaldo y Wayne Rooney compartieron vestuario en el Manchester United y también fueron rivales en el Mundial de 2006. El inglés ha recordado una anécdota ocurrida en aquel campeonato en el partido entre Inglaterra y Portugal.

En un acto de exfutbolistas celebrado en Manchester, Rooney ha recordado aquello entre risas: "Cristiano era tan bueno y tan jodidamente molesto al mismo tiempo... Probablemente no sea tan bueno ahora, pero seguramente siga siendo igual de molesto".

"Le gusta tirarse. No tuve ningún problema con Cristiano. Hablé con él en el túnel. Le dije: 'No tengo ningún problema con que me expulses'. Porque yo me pasé la primera parte intentando que lo amonestaran por tirarse al suelo", dice el actual delantero del Derbi County.

"Yo soy inglés, él es portugués. Cuando estamos jugando, no me importa. Él no es mi compañero. Pero cuando hemos terminado, somos compañeros de nuevo", recuerda el exdelantero inglés.

También recordó su llegada al United, donde se convirtió en un símbolo: "Sir Alex Ferguson trató de firmarme cuando tenía 14 años. Estaba hablando por teléfono con mi mamá y mi papá. 'Alex está al teléfono, el Manchester United quiere ficharte', me dijeron".

Su respuesta fue más que llamativa: "'Dile que se vaya a la mierda. Quiero jugar en el Everton', contesté". Pero con el paso de los años cambió de opinión y acabó firmando con el United.

"Luego, con el paso del tiempo, supe que tenía que jugar para Alex Ferguson. La razón por la que fiché por el United fue Alex Ferguson", ha sentenciado Rooney.