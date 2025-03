Unzué desvela que no se someterá a una traqueostomía: "Prefiero marcharme un poco antes..."

El exjugador y exentrenador no se someterá a una traqueostomía que podría prolongar su vida: "Marcharme antes pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día".

Juan Carlos Unzué, que padece ELA, no se someterá a una traqueostomía que podría prolongar su vida. Así lo ha contado en una entrevista a 'RNE', en la que ha contado que prefiere "marcharse antes" pero con "la sensación de que su vida ha sido plena".

"Hace dos o tres años firmé mis ultimas voluntades. Y dentro de esas últimas voluntades estaba la pregunta de si quería hacerme la traqueostomía y en aquel momento dije que sí. Y hoy tengo que decir que totalmente convencido no me la voy a hacer. Tengo admiración por las personas que se la han hecho y le han dado un sentido a su vida, pero yo siento que no voy a tener la calidad de vida suficiente para estar contento", dice el exjugador y exentrenador.

"Prefiero marcharme un poco antes pero con la sensación de que mi vida ha sido una vida plena hasta el último día", explica.

Unzué, mítico del fútbol español, fue portero de Osasuna, Sevilla y FC Barcelona. Después ocupó los banquillos del Numancia, del Celta y del Girona, además de ser segundo entrenador del Barça.