Kylian Mbappé puede estar ante sus últimas horas en París. El jugador, aún del PSG, podría coger las maletas rumbo a Madrid si el club parisino acepta la oferta, última oferta, del Real Madrid que tiene un valor de 170 millones más otros diez en cuestión de bonus.

De momento, el futbolista sigue como si todo fuera normal en estos últimos días de mercado... pero no, no lo es. El galo, en su salida de las instalaciones del PSG, no dejó en ningún momento de mirar el móvil esperando que pudiera haber alguna noticia con respecto a su futuro.

Además, acudió a las instalaciones vestido completamente de blanco, en lo que puede ser un preludio de lo que está por venir.

Si fuera por la afición del PSG está claro que eso no pasaría, pues los vítores y mensajes de ánimo de los allí presentes era más que evidente hasta que Kylian se subió a una furgoneta negra.

Llegan horas clave para el futuro de Mbappé, y a saber si de algún otro jugador más. Con el dinero de su traspaso, el PSG estaría preparado para afrontar otra megaoperación que podría tener como objetivo a Haaland.

