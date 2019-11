Han pasado nueve años desde la entrada de Tomas Ujfalusi que pudo acabar con la carrera de Leo Messi. El que fuera defensa del Atlético de Madrid es ahora embajador del Slavia de Praga, equipo contra el que se enfrenta el FC Barcelona en Champions.

El partido acabó 1-2 a favor del Barça, pero la atención estaba puesta en ese tobillo derecho de Messi, que estaba hinchado y por el que se temía lo peor. También Ujfalusi, que creyó que la lesión iría para largo.

"Estaba muy contento de que sólo se lesionara tres semanas, podía haber sido más grave. No me quiero imaginar si se hubiese lesionado para seis meses", asegura a Jugones.

Una entrada por la que le "criticaron mucho", asegurando que el tobillo de Messi "estaba muy grande". Cree que Messi no le reconocerá cuando se crucen: "No me va a reconocer. Antes estaba sin barba, con pelo largo; ahora no tengo pelo, tengo barba... me va a decir '¿quién eres?'".