Las estrellas del fútbol mundial como Cristiano, Ronaldo, Karim Benzema y otros muchos que se espera que llegarán a jugar a Arabia Saudí es un tema que me preocupa al mundo del fútbol. La riqueza del país asiático permite pagar cantidades desorbitadas a jugadores que hasta hace bien poco reinaban en el fútbol mundial.

Ante este hecho, a Alexander Ceferin, el presidente de la UEFA se ha manifestado duramente en 'Nos': "Creo que se trata de un error del Gobierno de Arabia Saudí".

"Deberían invertir en academias, formar entrenadores y desarrollar sus propios jugadores...ir de compras no mejorará su fútbol", añadió el dirigente que este domingo entregó el trofeo de la UEFA Nations League a Jordi Alba.

Ceferin lo justifica comparándolo con lo que ocurrió en China hace años, donde otros jugadores como Oscar, Carrasco o Drogba tuvieron ficharon por equipos que apostaban por el fútbol realizando inversiones millonarias: "No queremos que dos o tres clubes que tienen recursos ilimitados lleguen a un presupuesto de 5.000 o 10.000 millones de euros".

"Los jugadores quieren ganar las mejores competiciones, y estas están en Europa", asumió. Ceferín sacó pecho contemplando el ciclo que siguen los futbolistas cuando inician su trayectoria: "Dime un jugador que sea top, de edad top y que comience su carrera y se haya ido a jugar a Arabia Saudí". "A estos jugadores no los perdemos", recalcó..

Lo cierto es que el presidente de la UEFA tiene una gran relación con Qatar y con Nasser Al-Khelaïfi, pero para el PSG solo tiene elogios debido a que su proyecto futbolístico está dentro de Europa, en Francia.

Qatar will have no problems getting uefa approval to own both united+psg. tbh..uefa actively wants it!

Because of the super league threat they needs to solidify the opposition to it.Ceferin personally thanked and praised Al Khelaifa for this stance in the past. #mufc#GlazersOutpic.twitter.com/DTbIy0abtU