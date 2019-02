La UEFA avisa: los jugadores que pidan el VAR en Champions serán amonestados

Los jugadores que pidan el uso del sistema de videoarbitraje (VAR) en las competiciones de la UEFA, donde comenzará a aplicarse a partir de la próxima semana en la Liga de Campeones, serán amonestados, según ha advertido este viernes el Director de Arbitraje del máximo organismo continental, Roberto Rosetti, en Madrid.

"Es inaceptable que un jugador pida el VAR y debe ser amonestado de igual forma que cuando pide una amarilla para un contrario", afirmó Roberto Rosetti en un encuentro informal con la prensa en un hotel de Madrid y en el que estuvo acompañado por el presidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, aunque aclaró que en el caso de los entrenadores "tan solo serán amonestados".

El italiano recordó que el VAR "no es perfecto" y que "no va a acabar con la polémica" por las decisiones arbitrales "porque en el fútbol hay muchas zonas grises". "El VAR no lo puede resolver todo. Detrás de los monitores hay personas y pueden cometer errores. Es importante que se reduzca el tiempo, pero no ha de interferir en la decisión para tomar la decisión adecuada", comentó.

A pesar de que estaba previsto que entrara en funcionamiento la próxima temporada, el VAR comenzará a emplearse ya en los octavos de final de la Liga de Campeones, la final de la Liga Europa, la fase final de la Liga de Naciones en junio y la final de la Supercopa de Europa el próximo agosto. El sistema ya se emplea en la Bundesliga, liga francesa, Serie A italiana y LaLiga Santander española. La Premier lo estrenará en el próximo curso 2019-20.

Rosetti dejó claro que el propósito del VAR es que el árbitro sea "el centro de la toma de decisiones". "El objetivo es proteger el fútbol. No queremos destruir el juego, y las decisiones deben ser sobre cuestiones fácticas", señaló, al tiempo que puntualizó que también entrará a valorar gestos racistas "evidentes" que no hayan sido vistos por el colegiado.

Asimismo, subrayó que actualmente hay un "nueva línea" de arbitraje porque los colegiados tienen que acostumbrarse al empleo del VAR y a la posibilidad de poder revisar sus decisiones, así como aseguró que no se trabaja en ampliar los cuatro supuestos -gol, penalti, rojas directas y confusión de identidad- actuales.

Respecto al futuro más próximo, el Director de Arbitraje de la UEFA admitió que actualmente es "es imposible" crear especialistas en el VAR porque se necesitan unos cuantos años para implementarlo. "En unos años, quién sabe. Quizás haya árbitros que vayan a retirarse y se especialicen en el VAR", auguró.