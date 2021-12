"No queremos hacer más bola del asunto...". Habla Thomas Tuchel sobre las palabras de Romelu Lukaku que han caído como una bomba en el Chelsea.

El delantero ha asegurado que no está contento con su situación y que desearía volver al Inter de Milán a corto plazo. Y eso a Tuchel, claro, no le ha hecho ninguna gracia.

"Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos", ha respondido el alemán en sala de prensa este viernes.

"Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham", dice.

Apunta el preparador que quizá sean "declaraciones sacadas de contexto" y espera "hablar" con el jugador para ver "qué está pasando".

Lukaku regresó al Chelsea este verano. Un traspaso millonario de 115 millones de euros. Se esperaba que fuera el jugador referencia del campeón de Europa, pero no está contando con el protagonismo esperado.

"El entrenador prefiere otro sistema", se quejó un Lukaku que no se conforma con jugar de vez en cuando. Él quiere ser la estrella de este Chelsea y de momento Tuchel no se lo está permitiendo.