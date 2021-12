Una inversión millonaria de 115 kilos que podría terminar en fiasco. La situación de Romelu Lukaku en el Chelsea es muy delicada. Sus últimas declaraciones lo dejan más que claro.

"No estoy contento con la situación. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter", ha dicho el delantero belga en una entrevista a 'Sky Sport'.

"Creo que el míster eligió jugar con otro dibujo, yo lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir siendo profesional. No estoy contento con la situación, pero soy un trabajador y no voy a tirar la toalla", repitió.

Porque Lukaku regresó al Chelsea con el cartel de estrella y parece que ha sido olvidado por Thomas Tuchel. Ni mucho menos es titular en el equipo... y tampoco la primera opción en lo ofensivo a pesar de sus goles.

Además, reconoce que se arrepiente de haberse marchado de Italia como lo hizo: "Lo que pasó no debía ir así. Cómo dejé el Inter, como comuniqué con los tifosi me molesta. No era el momento adecuado, y ahora creo que ha llegado el de hablar. Siempre dije que tengo al Inter en el corazón y espero de verdad volver a jugar allí".

"Antes que nada, quiero pedirle perdón a los hinchas. La manera con la que me fui debió ser distinta. Tenía que hablar primero con ustedes, porque lo que han hecho por mí, por mi familia, por mi madre, por mi hijo, son cosas que se quedarán de por vida. En el fondo de mi corazón espero regresar al Inter y no hacerlo al final de mi carrera", finalizó.