El '9' que necesitaba el Real Madrid. Eso se dijo de Luka Jovic cuando interesaba a los blancos y cuando llegó de forma oficial a Chamartín. Tras nueve partidos de Liga, y dos de Champions, del serbio que deslumbraba a Europa y a Alemania en el Eintracht de Frankfurt queda el nombre y el recuerdo. Ante el Mallorca tuva una nueva ocasión, esta vez de titular, y la perdió por completo.

De hecho de no ser por el once del Twitter del Real Madrid muchos dudarían de si llego a salir en algún momento al campo. Completamente fuera de lugar, ni se asoció con sus compañero ni remató a puerta tan siquiera una vez. De hecho, a saber si tocó el balón más de diez veces en Son Moix.

No se entendió con nadie, y eso que a priori había magos de sobra vestidos de blanco para dar pases a sus dos delanteros. Con Vinicius, nada. El brasileño se dedicó a hacer la guerra por su cuenta y tan solo le faltó, como siempre, puntería. James, tampoco. Isco, menos aún. Y con Benzema no hubo entendimiento alguno.

No conectó con ninguno de sus compañeros

El francés, un '9' con alma de '10' de quien siempre se ha dicho que estaría más cómodo con otro delantero, no tuvo en Jovic a esa referencia que supuestamente iba a ser el serbio. No estuvo ni como delantero centro al uso ni como nada más. No se tiró a una banda, no aguantó balón alguno... Vamos, que estuvo porque había once en el campo hasta la expulsión de Odriozola.

Eso sí, eso el ya lo vio desde el banquillo, pues en el 66 dejó su sitio a Rodrygo, que tampoco estuvo excesivamente acertado. Luka Jovic, sin embargo, venía más consagrado que el brasileño. Venía de hacer una gran temporada con su equipo, el Eintracht, tanto en la Bundesliga como en la Europa League. Y venía después de sonar como refuerzo para los grandes equipos del continente.

De momento, nada ha justificado ni está justificando los 60 millones pagados por él. El serbio está recordando más bien a ese delantero que pasó sin pena ni gloria por el Benfica que a ese que deslumbró en el Eintracht, precisamente tras ser descartado por los portugueses.

Primera derrota en LaLiga 2019-20 del Real Madrid

Ante el Mallorca, en un partido que podía ser idóneo viendo tanto al rival como al propio once que sacó Zidane, Jovic fue un fantasma y alguno ni se dio cuenta de que se fue al banquillo... porque ni sabía que estaba jugando de titular. Al final, 1-0 para el Mallorca y adiós a la imbatibilidad en Liga del Real Madrid. Lago Junior, el autor del gol balear que noqueó a los blancos.