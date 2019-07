El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, ha asegurado que saben que Neymar "quiere irse" del Paris Saint-Germain, que "no" quiere que el brasileño "se vaya", y ha reconocido el "interés" del club en el delantero francés Antoine Griezmann, por el que este mismo jueves se sentaron a negociar "por primera vez" con el Atlético de Madrid.

"Sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain y también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que se vaya. No hay más", declaró en una rueda de prensa ante los medios de comunicación antes de la presentación de Frenkie de Jong. "Nunca hablamos de jugadores de otros equipos, por respeto institucional y deportivo", añadió.

En este sentido, desmintió que el delantero Leo Messi haya pedido la vuelta del astro brasileño, que ya jugó de azulgrana entre 2013 y 2017. "Con Nasser coincidimos mucho, pero lo sé por la prensa -que quiere irse-. Acabemos con esta leyenda: Messi no pide jugadores. Quieren un buen equipo, pero la decisión es de los técnicos del club", afirmó.

El posible regreso de Neymar tampoco es la razón de la salida del vicepresidente Jordi Mestre, que antes de su marcha al PSG aseguró que el ariete se quedaría en el Barça "al 200%". "La salida de Jordi Mestre no tiene nada que ver con Neymar. Es normal que haya discrepancias y ha preferido dejar el cargo. Es un gran amigo y le agradezco su trabajo, es un buen compañero de viaje", apuntó.

A pesar de todo, el presidente azulgrana sigue sosteniendo que el francés Ousmane Dembélé es mejor que Neymar. "La verdad que sí. Dembélé es un jugador joven, talentoso, diferente. Lo considero mejor que Neymar; es una de las figuras del fútbol actual y que tiene mucho por desarrollarse, y queremos que lo haga aquí", subrayó.

En cuanto al tema de fichajes, también confirmó que se han sentado por primera vez con el Atlético de Madrid para hablar del traspaso del francés Antoine Griezmann. "Ayer fue el primer contacto con el Atlético de Madrid", dijo, indicando que el representante del club fue Òscar Grau. "Ayer tuvimos una reunión con Miguel Angel Gil para preguntarle si esto sería posible que se pudiese producir. Hay interés", añadió.

También restó importancia al hecho de que Griezmann 'diese calabazas' al club el pasado curso. "No es la primera vez que esto sucede. Sucedió con Henry, Villa, Cesc... Las circunstancias son distintas, lo que no quiere decir que llegue a concretarse este tema. Hay jugadores que dijeron que no y vinieron al año siguiente", recordó.

Mucho más enigmático fue con el futuro del jugador del Ajax Matthijs de Ligt, que estuvo en la órbita del Barça y al que se le ha complicado su acuerdo con la Juventus. "Hace tiempo dije que sabía dónde iba a jugar De Ligt la próxima temporada, y lo sigo sabiendo. No puedo decir nada más. Tengo una idea de dónde acabará jugando la próxima temporada", manifestó.

Sobre la continuidad de Ernesto Valverde, explicó que nunca se plantearon su destitución. "Valverde tiene contrato y nunca les hemos preguntado si querían que siguiese -a los miembrso de la Junta-", dijo, antes de hablar de Coutinho y Dembélé. "Se apostó de una forma muy importante por ellos, les consideramos fundamentales. Son dos hombres fundamentales para nuestro proyecto deportivo", expuso.

En otro orden de cosas, Bartomeu valoró la dimisión del vicepresidente deportivo Jordi Mestre, al que agradeció "su dedicación, su trabajo y su amistad". "Las discrepancias son normales, pero pertenece a la interioridad de la Junta Directiva", apuntó sobre su marcha.

"Hace dos días, estuvimos almorzando y comentó que quería dejarlo por motivos que me indicó, uno de ellos por discrepancias sobre el área deportiva con la Junta. Hay una fatiga, son muchos años a la cabeza de una responsabilidad tan fuerte. Tras estos hechos y la discrepancia a nivel deportivo con la Junta, indicó que quería dejarlo. No le pedí que siguiera, entendí sus motivos", relató.

Sin embargo, recordó que las dimisiones son "habituales" por el desgaste del cargo. "Nosotros no cobramos nada por estos cargos. Ha habido distintas dimisiones, pero esto no significa que haya ninguna crisis. El grupo está fuerte, y salimos reforzados de cada situación. Son cargos que desgastan", señaló.

Además, aseguró que él mismo asume la vicepresidencia deportiva. "Estoy acostumbrado a asumir estas responsabilidades cuando corresponde. Estoy al día de cómo está el mercado, y me volveré a acercar a ello", indicó, sin desvelar qué pasará con Pep Segura. "Pep es el manager general. Ahora voy a analizar todos los aspectos; si hay un tema para cambiar, ya lo comunicaría", apuntó.

"Asumo el cargo desde ayer, y me doy unos días para hablar con todo el mundo que está en el fútbol formativo. Haré un análisis y en dos días, si tengo que comunicar algo, les convocaré", dijo, y sí reconoció que le gustaría contar con Víctor Valdés, actual técnico del juvenil del Moratalaz. "Hablé con él por teléfono hace unos días. He seguido su éxito, y me dijo 'Presi, ¿no es hora de que vuelva a casa?'. Le dije que sí y que me diese unos días. Estoy seguro de que alguna propuesta le haré", reveló.

Por último, Bartomeu habló de la próxima convocatoria electoral. "Me gustaría presentarme en el año 2021, pero no puedo por estatutos. Creo que está bien que venga gente nueva o que se quede de la propia deportiva, es muy higiénico para el club", concluyó.