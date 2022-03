Es ineludible que, desde su llegada a comienzos de noviembre, el FC Barcelona ha cambiado de aspecto con Xavi Hernández en el banquillo. El de Terrassa ha solventado la falta de gol que arrastraban los culés desde la salida de Leo Messi y, de la mano de la nueva camada de La Masía, está poco a poco combinando el juego directo con el 'ADN Barça'.

Eso sí, también es ineludible que el técnico se ha encontrado con un equipo bien distinto al que dejó Ronald Koeman, que tuvo que hacer frente a la resaca emocional dejada por Messi, al pobre mercado veraniego de fichajes y a las múltiples lesiones que asolaron al equipo en el primer tramo de temporada.

Ya en enero, con jugadores clave como Pedri recuperados para la causa, con jóvenes como Gavi o Araújo consolidados en el equipo y, sobre todo, con los fichajes de Ferran Torres, Aubameyang, Adama Traoré y Dani Alves, el Barça ha sufrido una metamorfosis que se manifiesta en el campo y en el marcador.

Atrás queda la eliminación de la Champions League en fase de grupos y el 'descenso' a la Europa League, así como los 15 puntos que separan a los blaugranas del Real Madrid en Liga; el aficionado culé ha recuperado la ilusión de la mano de Xavi, y sueña con levantar algún título esta temporada.

Cumplido el primer año de su segunda etapa en el palco del Camp Nou, Joan Laporta ha hecho balance, se ha detenido en la figura del entrenador y ha lamentado no haber destituido antes a Ronald Koeman como entrenador.

"Al final de la temporada ya tuve dudas y así se lo hice saber. Él quería seguir, nosotros estábamos en un contexto económico y deportivo determinado y por respeto a la figura de Koeman, le dimos una oportunidad. Al final, el tiempo te coloca veces en tu lugar y te hace ver cosas que antes no las veías. Por respeto a él y porque había ganado la Copa, pensamos que podíamos intentarlo. Pero llegó un momento en que vi que no íbamos bien y que debíamos tomar otra decisión dolorosa. Han sido bastantes pero con la tranquilidad y conciencia de que las he intentado tomar respetando a las personas y priorizando los intereses del club", ha explicado.

"Lo habría hecho antes. Lo tengo claro. Debí hacer caso a mi intuición pero en la vida no puedes hacer caso a las intuiciones. Hay que tener en cuenta muchas situaciones. Seguro que ninguna decisión es perfecta pero no lo hice, tomé otra decisión según otras circunstancias. Y al final la decisión fue buena porque hemos mejorado", ha añadido.

A su vez, ha destacado la labor de Xavi desde su llegada: "Lo que ha hecho Xavi de cambiar la mentalidad del equipo y los propios jugadores, recuperando nuestras esencias a nivel futbolístico. Me quedaría con esto y que hemos conseguido que los culés vuelvan a tener esperanza".

"El mérito es el cambio de mentalidad que nos hace jugar mejor, tener más ocasiones y marcar goles, que es lo que nos faltaba. Juega con el sistema que nos ha hecho ser la referencia. Aún no estamos al máximo nivel y Xavi sabe que debemos subir de nivel para estar al más alto. Debemos estar satisfechos porque el equipo responde", ha señalado.

"No me arrepiento de la salida de Messi"

Paralelamente, Joan Laporta ha recordar la difícil situación que dejó la salida de Leo Messi de 'Can Barça', aunque, ahora, con perspectiva, el presidente afirma no arrepentirse de una decisión "triste" ya que "lo primero" es el club.

"Fue dolorosa. Si hago balance, es la decisión más triste de todas y no la habría querido tomar nunca pero tampoco estoy arrepentido porque quería poner a la institución por delante de todo, incluso por delante de entrenadores y del mejor jugador de la historia. Y debíamos hacerlo. Porque la situación que heredamos es la que era. Y por mucha voluntad e intencionalidad que teníamos, topamos con una realidad. Podía parecer que después no había nada pero quienes queremos al Barça, sabemos que la historia continúa y con trabajo y decisiones bien pensadas, podemos seguir al camino de los éxitos", apunta.