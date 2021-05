Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, ha hablado con el medio 'Telefoot'. El belga, que está posiblemente en su mejor temporada desde que llegó al club blanco, ha alabado y mucho a la entidad en la que juega desde que llegase del Chelsea en verano de 2018.

"El Real Madrid es el equipo más grande del mundo. Es otra dimensión del fútbol", afirma el belga, ex del Atlético.

Courtois, además, está con cada vez más confianza: "Me siento cada vez más importante aquí. No imaginé jamás jugar en un equipo así, es algo que me pregunto cuando voy al estadio".

"Es una historia bonita, la de alguien que creció en un equipo pequeño y puede jugar en el Real Madrid", afirma Courtous.

Además, habla acerca de la presión que supone jugar en un club así: "Va a estar siempre ahí. Pero es lo que hace bonito jugar aquí, el ganar algún trofeo".

"Soñamos con ganar la Champions League, pero son partidos de detalles. ¿Que si estoy en mi mejor temporada? Eso será si ganamos o no algún título", afirma.

Thibaut Courtois es el portero de un Real Madrid que, esta temporada, es el segundo equipo que menos goles recibe, tan solo superado por el Atlético y por delante del Sevilla.

La fiabilidad en defensa está haciendo que los blancos estén en disposición de pelear por LaLiga ante los rojiblancos, los hispalenses y también ante el Barça.

Te puede interesar

¿Debió repetirse el penalti de Fidel en el Elche - Atlético? Esto dice la norma

Jose Mourinho: "¿Real Madrid o Chelsea? Si jugasen contra un equipo que no significase nada..."

Xabi Alonso desvela su peor momento en el Real Madrid: "Quería irme"