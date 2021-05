Jose Mourinho está sin equipo. Sin embargo, desde que fuese despedido del Tottenham el luso está más que activo fuera de los banquillos y, tras confirmarse que será comentarista y uno de los columnistas en 'The Times' ha concedido una extensa entrevista para este medio.

Ahí ha sido claro: "Soy el entrenador del que más se escribe a lo largo del mundo. Se me mira de forma diferente al resto. Vendo mucho, y la gente se piensa que no soy humilde".

"Me lo paso bien siendo analista en medios de comunicación. Creo que puedo marcar la diferencia. No quiero audiencias, otros necesitan ser agresivos para ganarse un nombre. Yo lo hago porque no trabajo y porque quiero hacer un servicio al fútbol", cuenta.

Y es que Mou no tiene prisa por regresar a los banquillos: "Hago vida normal. Estoy fresco y calmado. Esperaré para volver al fútbol. Estoy esperando ya no solo al club idóneo sino a la cultura ideal. Quizá el próximo año sea prematuro..."

Ahora ve el fútbol como espectador. Fútbol como por ejemplo la eliminatoria entre el Real Madrid y el Chelsea de Champions League: "Si juega uno de mis ex exquipos voy con ellos por las conexiones que tengo con la gente y por su afición. Si el Real Madrid jugase contra alguien que no significase nada querría que ganaran, pero..."

"¿Pero qué pasa si juega contra el Chelsea? Iría con mis amigos. ¿Está la misma gente que estaba cuando estaba yo? ¿El mismo propietario?", se pregunta Mourinho.

Lo que tiene claro es que Francia y Alemania no le atraen para entrenar: "Pude ir, pero sabes que vas a ir al club A que es el Bayern o al club B que es el PSG. Tu destino está escrito claramente. En Inglaterra hay presión, mucha. No quiero ir a un país donde no existe eso, ¡me niego!"

Y para acabar, Mourinho pone en valor a Kane y a Benzema: "¿Cuándo tuve un delantero como Harry? Con Karim, porque Drogba no era eso. Y tampoco Ibrahimovic o Lukaku".

