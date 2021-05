Llegaba ya el final del Elche - Atlético cuando el árbitro señaló penalti a favor de los ilicitanos. El motivo, una mano clara de Marcos Llorente en el área tras una falta al borde del área rojiblanca. Una infracción, la que motivó la pena máxima, cuanto menos dudosa... pero la polémica llegó con el lanzamiento desde los once metros.

Fue Fidel el encargado de lanzar el cuero desde el punto de penalti. El del Elche tomó carrerilla, fue con confianza al disparo pero su lanzamiento fue directo al poste del arco que defendía Jan Oblak.

La repetición lo dejó claro: sí, el esloveno se adelantó en el tiro. No, no tenía ni un solo pie en la línea de gol. Y sí, la polémica estuvo en si debía o no haberse repetido el lanzamiento de penalti.

Tras el fallo de Fidel, el cuero lo recogió Josan, también del Elche, y ni Jan Oblak ni ninguno de los jugadores del Atlético intervino de forma directa ni en el disparo del penalti ni en el posterior rechazo.

La norma, en este aspecto, es dice lo siguiente. El lanzamiento, a pesar de que el arquero se adelante, no se debe repetir en caso de que el balón entre en la portería. Y tampoco debe repetirse si se va fuera o si impacta en el palo si el portero no influye de forma directa en el disparo del lanzador.

Ahora bien, ¿en qué forma puede influir un portero que se adelanta a la hora de que el lanzador, en este caso Fidel, dispare desde los once metros? Ese era el debate en las redes sociales.

El trencilla no mandó repetir el penalti, y el Atlético derrotó al Elche por 0-1 gracias a un solitario gol de Marcos Llorente.