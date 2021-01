El PSG ya tiene nuevo entrenador. Mauricio Pochettino es ya el inquilino del banquillo galo tras una salida cuanto menos accidentada de Thomas Tuchel. Así lo ha desvelado su ayudante, Zsolt Low, quien confirma que en el seno del club parisino había "tensión".

"Sí, quien haya seguido las noticias del equipo lo sabe. Había tensión entre Leonardo y Tuchel. El mercado de fichajes no fue como queríamos, con jugadores dejando el equipo antes de agosto. No me puedo meter en detalles, pero tenían ideas diferentes...", confirma.

Low habla de Leonardo: "Se vio en el futuro con otro cuerpo técnico. Esto era completamente insostenible y antes o después el rendimiento iba a descender. Era mejor ahora, para decir adiós en lo más alto".

"No habría seguido en el club ni aunque me lo hubieran ofrecido. Iba a seguir a Thomas. Tuve opciones de ser primer entrenador en Salzburgo y en en el Leipzig, pero dije 'no'. Cuando lucho con alguien hombro con hombro es mi deber compartir los malos momentos", cuenta.

Y es que ninguno entendió que el 23 de diciembre se decidiese que Tuchel no siguiese: "Veníamos de ganar 4-0 al Estrasburgo tras haber pasado dificultades en 2020. Conseguimos éxitos históricos para el club. Nos habíamos superado".

"¿Al-Khelaifi? Tenemos buena relación con él, pero cuando vino Leonardo le dio carta blanca y él decidió. Nos ha escrito muy amablemente. Dijo sentirse orgulloso", concluye.

El PSG está en octavos de la Champions League, donde se medirá al Barcelona, pero en la Ligue 1 está en tercer lugar por detrás del Olympique de Lyon y del Lille.

