Kylian Mbappé podría estar ante su última temporada en el PSG. El francés debería renovar ya con los de París, pero tiene no pocas dudas sobre si hacerlo o si no y eso le puede llevar camino a un Real Madrid que no quita ojo a la situación del joven delantero galo.

Vadim Vasilyev, directivo del Mónaco encargado de la venta del jugador al PSG, es de la idea de que el futbolista se va a marchar del Parque de los Príncipes.

"Nada es imposible, pero parece que ahora se decanta más hacia una posible salida. Tendrá que tomar importantes decisiones en estos meses", cuenta.

El jugador, de 21 años, no tiene descartado seguir en la Ligue 1: "Es joven, muy joven. Y también muy ambicioso. Si el PSG le ofrece algo con lo que poder ganar siempre y batir récords... Quizá haya posibilidades".

El PSG está en problemas por las dos vías que tiene abiertas en cuanto a renovaciones. La primera es la de Mbappé, que ya incluso estando en el Mónaco pudo acabar en el Real Madrid. La segunda, la de Neymar.

El brasileño sí parece estar más encaminado a seguir en París, lo cual sería un buen reclamo para el francés en la ya de por sí suculenta oferta económica que se espera le ofrezcan.

