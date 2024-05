El FC Barcelona está a punto de prescindir de Xavi Hernández como entrenador y de fichar al alemán Flick. Lo adelantó José Álvarez en 'El Chiringuito' y Josep Pedrerol ha analizado lo que está ocurriendo en el club azulgrana en su editorial de 'Jugones' de este jueves... en el que ha acabado señalando a Deco.

"El Barça está a punto de firmar a Flick y a Xavi nadie le ha dicho nada. ¿Os parece normal? Es cierto que Xavi se equivocó, sí. Que no se puede transmitir tanto derrotismo en una rueda de prensa. Pero, ¿por qué no le dijo nada Laporta? ¿Por qué no le pidió que rectificara?", se pregunta el presentador de 'Jugones'.

Y pide a Joan Laporta que no deje el club en manos de Deco, director deportivo: "El presidente se abrazó a Xavi hace 20 días. Se pactó su continuidad. ¿Y ahora le van a echar? El Barça no puede dejarlo todo a la improvisación, Laporta no puede dejar el club en manos… de Deco".