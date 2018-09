Simeone: "¿Si me gustó la jugada del 0-2? Cómo no me va a gustar, si acabó en gol"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó, tras el triunfo en Getafe (0-2), que su equipo mostró "contundencia" y repasó que "claro" que le gustó la acción del 0-2 a su favor, con 18 toques y nueve pases en 22 segundos de posesión, de la que remarcó que "terminó en gol".

"Cómo no me va a gustar si terminó en el gol. Claro. Es normal. Es muy fácil la respuesta", valoró el técnico, que consideró que fue el partido en esta Liga que su equipo pudo controlar "más minutos" y destacó el inicio del duelo de su conjunto y la concreción ofensiva.

"Los primeros 20 minutos fueron buenos. Teníamos claro dónde podíamos hacerles daño. Jugamos en consecuencia de lo que se entrenó. Tuvimos insinuaciones de gol hasta el tanto de Lemar. A partir de ahí, unos 20 o veinte y pico, el Getafe empezó a crecer y generó peligro sin tener situaciones claras de gol. Hablamos en el entre tiempo de volver a repetir el inicio. Creo que el segundo tiempo fue mejor llevado que el primero. Fue más controlado", dijo.

"Ya cuando vino la expulsión ya estábamos 0-2 si no me equivoco. El equipo había mostrado contundencia en las situaciones que había tenido. Está claro que con uno menos no es fácil y el equipo interpretó bien ese final de partido", añadió Simeone, que, sobre si el resultado fue justo, contestó: "Los goles son los que condicionan los partidos y obviamente ante eso no se puede hacer nada".

El entrenador, que dijo que Filipe Luis pidió el cambio "para no perjudicar al equipo" en el tramo final porque estaba "descompuesto", pero venía "haciendo un partido muy bueno", declaró que tanto Antoine Griezmann como Diego Costa "son importantísimos" para su equipo y que no los sustituyó "porque entendía que ellos tenían que jugar porque habían sufrido la primera parte".

Además, fue preguntado específicamente por Rodri Hernández. "Va creciendo en consecuencia de los partidos. Tiene muy buena salida de juego que nos permite posicionarnos en ataque entre líneas haciendo mucho daño al rival. Y después entendía que necesitábamos más dinámica en el medio, porque le veía un poco cansado", explicó.

Y habló de Gelson Martins, sin minutos otra vez en Getafe. "Está claro que va a ser un jugador importante en el futuro. Hay que tener paciencia. El campeonato es muy largo, hay muchos partidos y lo mejor que puede pasar es que en el momento que tenga que jugar lo haga bien", declaró Simeone.