Tras completar sus primeros entrenamientos con el París Saint-Germain a las órdenes de su nuevo técnico, Mauricio Pochettino, Sergio Ramos ha concedido su primera entrevista sobre suelo francés a los medios de comunicación españoles.

A través de un encuentro virtual, el excapitán del Real Madrid ha tratando temas de candente actualidad como su pasado de blanco o el futuro de Kylian Mbappé y Leo Messi.

Sobre el joven punta galo, Ramos afirma que quiere que se quede en París: "Consejos a nivel personal nunca podría dar. Podría comentarle algo desde la experiencia, pero lo haría en privado. A mi, como jugador del PSG, me gustaría que se quedara. Me gusta jugar con los mejores y Mbappé es uno de ellos".

"Cuando uno toma la decisión de irse o quedarse, acaba siendo muy personal. En mi caso, la familia, el proyecto deportivo… No sé lo que tiene en la cabeza Mbappé. Yo quiero que siga aquí porque es muy joven y marca la diferencia. Aquí hay un equipo muy bueno. Mi espíritu ganador es lo que puedo aportar al grupo y si eso puede contagiar a algún compañero, mejor", ha añadido.

Eso sí, Sergio Ramos sí ve a Mbappé de blanco en un futuro y así se lo aconsejará: "Por supuesto. El Madrid es uno de los mejores clubes del mundo. A nivel histórico, el mejor. Para mi, los grandes jugadores tienen que pasar por allí. Pero ahora lo quiero en mi equipo. Quiero ganar y para ello quiero que estén los mejores a mi lado".

Paralelamente, el sevillano se ha referido a su excompañero de Liga Leo Messi, quien desde el 1 de julio es agente libre. En caso de no renovar con el Barça, París sería el destino elegido por el argentino: "Leo es uno de los mejores jugadores del mundo. Pero no depende de mi. Te podría decir mil cosas, pero no serían determinantes. Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Pero me gusta estar rodeado de los mejores y siempre tendría hueco en mi equipo".

Por último, y en línea con una cuestión que se hacen muchos aficionados, Ramos ha asegurado que no celebraría un gol contra el Madrid: "Jamás celebraría un gol ante el Madrid. Ante todo, es mi familia y está en mi corazón. Merecen ese respeto. Ni un gol ni una victoria".