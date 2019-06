Sale a la luz la conversación de WhatsApp entre Neymar y la modelo Najila Trindade

El 'caso Neymar' sigue dando que hablar después de que la modelo Najila Trindade le denunciara por violación y agresión sexual asegurando que el delantero la forzó cuando ambos compartieron una noche de hotel en París.

Ayer se filtraba un vídeo en el que aparece ambos aparecen en la habitación de un hotel. Hoy, las televisiones brasileñas Record y Globo han publicado varias conversaciones de Whatsapp de la pareja en relación a los hechos que se ocurrieron el 15 de mayo.

Los mensajes son de diferentes momentos: el día después del suceso y días más tarde, después de que la noticia se hiciera pública y Neymar negara la acusación. También incluyen varias fotografías de las lesionadas nalgas de la modelo que envió esta misma, a lo que Neymar respondió lo siguiente: "Pero de las marcas tú también fuiste culpable, jajaja, tú pedías más". A esto, Najila replicó: "¿Estás loco? Te pedí que pararas e incluso me pediste disculpas, pero ahora otra para la terapia".

"Tú sabes muy bien lo que hiciste y cómo me trataste. ¡De hecho, me maltrataste!", escribió la modelo, a lo que añadió: "Lo que más me asusta en eso todo es realmente encontrar que fue todo de buenas, y estoy totalmente loca. Muestra que su cerebro sólo funciona dentro de campo y su corazón no funciona en ninguna parte".

La conversación finaliza el domingo después de que el jugador desmintiese las acusaciones compartiendo pantallazos de las conversaciones que había mantenido con la modelo para probar su inocencia. "No has mostrado toda la conversación", escribió ella, que adjuntó a su vez una captura del vídeo en el que aparece pegando al deportista: "Y ni esos detalles".

La Policía está investigando el caso mientras que Maíra Fernandes, la abogada de la estrella del PSG, anunció que Neymar prestará declaración pronto, "que tiene mucho interés en hacerlo" y que está segura de que podrán probar "la inocencia de nuestro cliente".

