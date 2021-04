El Tottenham ya anunciado al que será el sustituto de Jose Mourinho. Ryan Mason ocupará el cargo de entrenador de los 'Spurs' lo que resta de temporada. El hasta entonces entrenador del filial ha dado un paso de gigante en su corta carrera en los banquillos. El que fuera centrocampista del Tottenham y Hull City entre 2014 y 1017, se acaba de convertir a sus 29 años en el técnico más joven en la historia de la Premier. Pero también de manera temprana Mason se retiró como futbolista profesional y de una forma totalmente desagradable.

En enero de 2017 el mediocentro británico sufrió un gravísimo golpe en la cabeza con Gary Cahill en un partido entre Chelsea y Hull City. En una disputa por golpear el balón en un córner ambos jugadores chocaron sus cabezas, llevándose Mason la peor parte.

El jugador, todavía el más caro en la historia del Hull, se quedó inconsciente en el césped de Stanford Bridge ante la preocupación de los espectadores. Fue rápidamente evacuado del campo en camilla, con un collarín y una bombona de oxígeno.

Mason permaneció ocho días ingresado en un hospital, donde fue sometido a una operación de cabeza tras sufrir una fractura de cráneo. El jugador se vio obligado a detener para siempre su carrera como futbolista con tan solo 26 años. Aunque, afortunadamente puede contarlo. "He vivido una montaña rusa, pero tengo suerte de estar vivo. Sentí como si una bomba hubiera estallado en mi cabeza", reveló el inglés en el 'Daily Mirror'.

Por suerte Mason se recuperó de la grave lesión craneal, aunque la cicatriz de la intervención se le ha quedado grabada en su cabeza. "Tengo 14 placas de metal en mi cráneo sujetadas por 28 tornillos y 45 grapas, pero puedo considerarme un tipo afortunado", contó en una entrevista al medio 'Four Four Two'

Cuatro años después de la lesión, Mason afronta su primera etapa como entrenador en la élite. El reto será meter al Tottenham en los puestos de Champions tras los malos resultados que venía atravesando el cuadro de Londres con José Mourinho.