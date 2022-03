El CA Osasuna es uno de los clubes de fútbol que más se está volcando con los más desfavorecidos desde que comenzara el conflicto bélico provocado por la invasión de las tropas rusas al territorio ucraniano. Uno de sus jugadores, Rubén García, está camino de Polonia para ayudar a los refugiados de Ucrania allí presentes.

"Esta iniciativa surge un día antes del partido contra el Barça. Un vecino mío me comentó que había ido con dos amigos a Varsovia con material sanitario, pañales y alimentos de bebé y que se trajeron con ellos a unas 12 personas. Gente que tenía familiares aquí y podía estar con sus familias", confesó a 'El Larguero' de la 'Cadena Ser'.

"Los futbolistas vivimos un poco en una burbuja, pero no podemos olvidar la realidad y no perder la noción del tiempo. Ese mismo día me puse manos a la obra. Yo sentí que tenía que hacer algo, aportar mi granito de arena y aquí estamos", añadió.

El futbolista español no ha viajado solo. Está acompañado por su pareja, una traductora, un enfermero...: "Lo hemos gestionado con varias ONG de Pamplona. Nos han servido de mucha ayuda. En un primer momento empezamos a contactar con el amigo de un amigo… Yo, en mi caso, fue con una fotógrafa. Pensé que era una persona que por estar en Pamplona igual no podía traer a su familia o que conocía a gente en esta situación y ella nos gestionó a bastantes personas, pero han sido sobre todo un par de ONG de aquí de Pamplona. Hoy, de camino, estamos gestionando todavía para poder traer a una familia que nos han dicho que acaba de salir de Kiev".

Además, asegura que se pusieron en contacto con las autoridades polacas para conocer de primera mano qué era lo que más falta les hacía en estos momentos: "Desde Polonia nos han transmitido que lo que más necesitan son pañales, alimentos de bebé y alimentos enlatados, sin vidrio, y luego medicamentos, material sanitario, guantes… También hemos traído ropa, aunque nos han dicho que ya hace falta menos. Llevamos cinco furgonetas cargadas hasta arriba. Tenemos a gente gestionada desde Pamplona, desde Valencia… para que puedan venir con nosotros y no quedarse desamparados".

A pesar de coincidir con el parón de selecciones y que los jugadores de Osasuna contaban con varios días de descanso, Rubén García tuvo que pedir permiso a su entrenador, Jagoba Arrasate, que no puso ningún tipo de problema: "Es anecdótico. Íbamos a tener 2-3 días libres, pero como ganamos el míster nos dio un día más y justo coincidió que era el lunes. Yo había organizado esto para el jueves, conmigo viene gente que trabaja… En un principio pensé salir más tarde, pero se podía complicar y al final tuve que echarle un poco de cara y hablar con el míster".

"Más allá de que es una conversación privada, él me transmitió que, más allá de que es consciente como entrenador de que esto conlleva un esfuerzo físico detrás, la parte emocional era más importante que el tema físico y que en el mundo también existe porque todos somos personas. Me dijo que me ayudaría a cambiar las pilas", agregó al citado medio.

El jugador ha querido agradecer todo el apoyo y la gran recaudación que se ha conseguido: "La gente ha respondido. Ha sido increíble. A nivel presencial, en Tajonar, han llevado 1.000 cosas. Tenía la casa patas arriba. A nivel económico han aportado mucho para todos los gastos que vamos a asumir en el viaje. Parece anecdótico, pero son gastos elevados: hoteles para muchas personas, la gasolina… Pero esto no me importaba asumirlo".

No obstante, Rubén García también ha querido reivindicar la atención que merecen, mediáticamente hablando, otros conflictos bélicos que se han alargado mucho más en el tiempo aunque estén en una zona más lejana: "Es una sociedad europea y nos pilla más cerca, pero la realidad es que no tenemos tan lejos otras guerras que, a nivel mediático, nos llegan con menos fuerza. Ahora esto parece lo sencillo, pero a nivel personal creo que esto puede servir para un cambio de chip, para que sirva como precedente para ayudar a otro tipo de causas, de injusticias, de guerras… Ya no solo como la de ahora".

"Más allá de que hay una guerra detrás y causas que yo desconozco, hay una injusticia muy clara y es que hay inocentes que están sufriendo una invasión, pérdidas de familiares y un sufrimiento que no merecen. Ahí es donde tenemos que focalizar como personas de la calle. Yo igual tengo un poquito más de altavoz al ser personaje público, pero estas iniciativas también se están haciendo a nivel personal", continuó.

"Si mi posición como futbolista puede ayudar a viralizar esto, a impulsar a la gente a que se anime a aportar ya no en esta guerra, en todas las que ha habido y que va a haber… pues mucho mejor. Cada vez somos una sociedad más concienciada y apoyamos más este tipo de situaciones y causas. Vamos hacia una mejor sociedad y hay que estar orgullosos", concluyó el futbolista de Osasuna.