El Barça ya tiene nuevo entrenador. Ronald Koeman tendrá la difícil misión de hacer una revolución en el vestuario después de la debacle en Champions League ante el Bayern Munich.

El técnico, hasta ayer seleccionador holandés, no paró de sonreír durante su presentación en el Camp Nou, siempre acompañado por el presidente, Josep María Bartomeu. Y en la rueda de prensa dejó varios titulares.

"Hoy es un día para estar muy feliz, orgulloso. Todo el mundo sabe que le Barça para mí es mi casa. Voy a tener la oportunidad de entrenar un equipo tan grande. Es un reto. No es algo fácil. Exige siempre el máximo y así me gusta que sea", inició su discurso.

"Hay que hacer cambios. La imagen del otro día no es la imagen que queremos. Trabajar mucho para recuperar el prestigio. Todavía el Barça es el club más grande del mundo. Es un sueño y se ha hecho realidad. A partir de ahora a trabajar dónde tiene que estar el equipo: que es arriba", explicó.

Con respecto a esa mencionada revolución en el vestuario, Koeman no dio nombres: "No me gusta hablar individualmente de los jugadores. Buscar lo mejor para el club, la plantilla más fuerte que sea posible. Hay jugadores con cierta edad que podéis tener dudas sobre el rendimiento, pero hay que respetar a todos los jugadores. Si hay que tomar decisiones, vamos a tomarlas".

Sobre Leo Messi: "No sé si tengo que convencer a Messi. Es el mejor del mundo y al mejor del mundo lo quieres tener en tu equipo. Por mi parte me encanta trabajar con Messi porque te gana partidos. Contentísimo si quiere quedarse, todavía tiene contrato. A partir de hoy es hablar con él porque es capitán. Tenemos que tomar decisiones y en el caso de Messi ojalá que siga más años aquí".

"Cuando un jugador tiene 31 años no está acabado, ni con 33 años, es todo por el hambre que tiene este jugador y dar el máximo por el club. Sólo quiero trabajar con gente que quiera dar el máximo para el Barça", señaló sobre la veteranía de la plantilla.

En cuanto a su contrato, que finalizará en 2022, aseguró que "lo único que puede hacer es sacar buenos resultados para el Barça". "Como entrenador nunca tienes seguridad. Sé que hay elecciones, pero yo tengo que hacer mi trabajo, que el equipo juegue bien y gane los partidos. Si gano ojalá que el próximo presidente siga conmigo como entrenador".

"Es un momento para dar oportunidad a los jóvenes. El equipo lo que tiene que cambiar es jugar con más intensidad", declaró el ya exseleccionador de Holanda.