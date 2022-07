No hay ya que esperar más que unas horas para ver por primera vez enfrentarse al Real Madrid y al Barça. Sí, no es un partido oficial, pero un Clásico siempre es un Clásico, y será en Las Vegas donde ambos equipos se vean las caras con el atractivo de ver a los nuevos fichajes tanto de uno como de otro en un encuentro importante.

En uno de esos duelos por los que merece la pena madrugar, o trasnochar, sabiendo la diferencia horaria que hay entre el lugar donde se disputa y España tanto en horario peninsular como canario. Pero ver en directo el debut, o el posible debut, de Robert Lewandowski con el Barça bien puede ser motivo para poner el despertador.

Porque el polaco podría enfundarse ante el Real Madrid la camiseta del Barça. Podría ponerse, por primera vez, la elástica de su nuevo club. El delantero, de 33 años, ha llegado procedente del Bayern de Múnich con la referencia de sus goles y también de sus premios 'The Best'. Ha sido el mejor las dos últimas temporadas.

Lewandowski, el hombre gol de Xavi

El Barça sabía qué necesitaba. Quería gol. Robert, probar en una competición distinta a la de Alemania para ponerse a prueba. Ambos han unido sus caminos en un curso en el que el Barça busca ahora central.

Ya tiene a uno nuevo. Christensen, procedente del Chelsea. Al igual que tiene mediocentro en Kessie. Y extremo, con Raphinha. Las palancas están permitiendo movimientos en cuanto a fichajes, y también en cuanto a renovaciones como la de Ousmane Dembélé.

Plantilla importante tiene Xavi a su disposición. Con jugadores que se suman al proyecto ya existente previamente el pasado curso en el primero tras la era Lionel Messi. Ahora, con las ideas claras y con una mayor solvencia monetaria, el Barça lo quiere todo.

Tchouameni y Rudiger, fichajes madridistas

El Real Madrid, mantenerlo. Han ganado LaLiga y la Champions League, algo que no está al alcance de todos, y no tienen intención de ceder en el trono. No han podido hacerse con Kylian Mbappé, pero sí que han podido fichar a uno de los talentos franceses más prometedores.

Tchouameni, pretendido por clubes como el PSG, ha elegido vestir el blanco y ser el gran nombre de Ancelotti para el mediocampo. Para ser el futuro, junto a Camavinga, de la medular madridista para los próximos años.

Junto a él ha llegado un 'veterano' como Rudiger, a coste cero tras terminar contrato con el Chelsea. Ellos dos son las novedades; al resto ya les conocemos. Benzema, Vinicius, Kroos, Modric, Courtois...

Constelación de estrellas las que se dará cita en Las Vegas para el que será primer Clásico de la 2022-23, en un partido que puede estar marcado por el debut de Robert Lewandowski con el Barça. Y ante todo un Real Madrid.

Horario y dónde ver

El encuentro, el Clásico entre Real Madrid y Barça, comenzará a las 05:00 hora peninsular de España (una hora menos en Canarias) en la madrugada del 23 al 24 de julio. Se podrá ver en TVE, y TV3 dará el partido en Cataluña.