Rivaldo: "Florentino Pérez es el primero que tiene la culpa de la crisis del Real Madrid"

El exjugador del FC Barcelona Vitor Barbosa Ferreira, 'Rivaldo', cree que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, es el "primer" culpable en la crisis del equipo blanco y también que es "más posible" que vuelva José Mourinho al banquillo que Zinédine Zidane, además de criticar a la plantilla, porque "todo el equipo" debería haber reaccionado tras la salida de Cristiano Ronaldo.

"Sí, claro, el presidente seguro. Es el primero que tiene la culpa. Zidane no está como entrenador, Cristiano ha salido. Seguramente Zidane ya sabía que Cristiano se iba a marchar, que el presidente había cambiado algunas cosas. Zidane salió porque ya lo sabía y era un entrenador que le gustaba ganar títulos y viendo estos movimientos sabía que no conseguiría éxito", sentenció Rivaldo en declaraciones facilitadas este lunes por Betfair, de la que es embajador.

"Todos son responsables del mal momento tras la marcha de Cristiano Ronaldo"

De todos modos, reconoce que "todos" en el club son responsables del mal momento de los blancos, tras la marcha de un futbolista "como Cristiano Ronaldo, que marca 40-50 goles en una temporada". "Yo creo que todo equipo debe reaccionar porque todo el Real Madrid no puede depender sólo de Cristiano. Ahora es fácil buscar un culpable", expresó con contundencia.

"No sé por qué ha salido (Cristiano Ronaldo). El Real Madrid podría haberse quedado con Cristiano Ronaldo y para el fútbol español habría sido muy bueno. Si estuviera, no estaría pasando lo que le que le está pasando al Real Madrid", comentó.

"Yo creo que Zidane no volverá"

Así, Rivaldo considera que es difícil que Zidane vuelva a ser entrenador del Real Madrid.

"Yo creo que Zidane no volverá. Salir y luego volver... No hay por qué volver ahora, después de esta temporada, no es un buen momento y si fuera así, se hubiera quedado. Creo que es más posible que Mourinho vuelva", opinó sobre una posible destitución de Santiago Solari.

Y si finalmente llega un entrenador nuevo al Real Madrid, Rivaldo piensa que irá acompañado de grandes cambios en la plantilla, con salidas de jugadores que "no han hecho una buena temporada". "Deben fichar jugadores que marquen goles como Cristiano Ronaldo", insistió el exazulgrana.

Ve al Barcelona con opciones de triplete

Por otra parte, con el mal momento que vive el Real Madrid ve al Barcelona ganando el triplete. "Seguro que sí, el Barcelona está jugando muy bien. Tiene un gran entrenador que ha renovado su contrato y puede conseguir ser campeón de Liga, de 'Champions' y de Copa del Rey", recalcó, ensalzando la figura de Leo Messi.

"Claro que es una preocupación de todos los aficionados y de la directiva no tener a Messi, que un día dejará de jugar al fútbol y hay que buscar un sustituto, aunque es difícil tener un jugador como Messi que marque la diferencia", argumentó el exfutbolista, que solo ve a Neymar como posible sustituto del '10' argentino. "Sería muy bueno para el Barça. Es un grandísimo jugador, quién sabe si puede volver", añadió.

Cree que la crisis blanca puede pasarle a los azulgranas cuando se marche Messi

Aunque su llegada más que difícil y la incógnita de no encontrar reemplazo de Messi podría provocar una crisis azulgrana parecida a la que vive el Real Madrid. "Puede pasar. Vienen de muchas temporadas de jugar muy bien, e marcar muchos goles y marcar la diferencia. Y si no tienes un jugador que marca la diferencia, como hace ahora Messi, creo que va a encontrar la misma dificultad", confesó.

"El Barcelona lleva muchas temporadas por encima del Real Madrid, pero en la historia, en lo que son títulos, el que tiene más es el Real Madrid. En tema de juego, el Barcelona lleva tiempo jugando mejor y está ganando en el Bernabéu", afirmó respecto al eterno duelo entre máximos rivales.

Habla del Barcelona y del Atlético de Madrid en la Champions

Esta semana los azulgranas tendrán que ganar al Lyon para meterse en cuartos de final de la 'Champions', con la sombra de la eliminación del año pasado a manos de la Roma, pero Rivaldo no duda que el equipo ha aprendido de esa mala experiencia. "No va a pasar lo que pasó la temporada pasada con la Roma. Es un partido difícil, el Lyon buscará un empate con goles y hay que tener cuidado", advirtió.

"El Barcelona tiene una grandísima posibilidad para ganar la 'Champions' porque grandes equipos están fuera, sobre todo el Real Madrid. El Barça tiene todo para conseguir la clasificación y poder ganar el título", expresó.

Tiene claro que "no va a ser fácil" para el Atlético pasar la eliminatoria ante la Juventus, a pesar del 2-0 de la ida. "Van a ser 90 minutos muy fuertes. Cristiano Ronaldo está jugando bien en Italia, es uno de los grandes y no será sencillo, tiene opciones de clasificarse. Pero el Atlético tiene un grandísimo entrenador que sabe jugar los partidos fuera de casa, sabe defender y en el momento justo hacer goles. Si marca será importante", concluyó.

Le pide a Coutinho que tenga "más personalidad"

Por otro lado, el brasileño pidió a su compatriota Philippe Coutinho que tenga "más personalidad" a la hora de jugar si quiere triunfar en Can Barça. "Quiere marcar las diferencias como Suárez, como Messi. En Liverpool hacía muchísimas cosas buenas y aquí está en una gran ciudad, en un gran club, y tiene todo para triunfar", subrayó.