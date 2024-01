Real Madrid y Atlético nos han deleitado en Riad con uno de los mejores partidos de esta temporada en el fútbol español que lo tuvo todo: dos remontadas, golazos, polémicas, prórroga y... gol en el 115'.

Apenas tardó siete minutos Mario Hermoso en adelantar a los de Simeone con un remate a placer tras un saque de esquina.

El conjunto blanco reclamó dos penaltis a Vinicius y Rodrygo, pero fue Rüdiger, por segundo partido consecutivo y con un remate similar al de Hermoso, el que anotó las tablas para los de Ancelotti.

Sobrepasado el ecuador de la primera mitad, Mendy consumaba la remontada del Madrid para que siete minutos después, Griezmann volviera a poner con un golazo el empate en el marcador, logrando superar a Luis Aragonés como el máximo anotador histórico de los colchoneros.

Todo el frenetismo de la primera parte parecía haberse evaporado en la segunda, donde los equipos acusaron el esfuerzo físico y bajaron una marcha.

Sin embargo, cuando el partido se encaminaba hacia la prórroga, una jugada embarrada en el área del Madrid entre Morata, Rüdiger y Kepa terminó con autogol de los blancos a pesar de las protestas madridistas por una posible falta del ariete madrileño.

Esto activó a los de Ancelotti, que en una jugada de empeño y pundonor después de que la defensa rojiblanca rechazase hasta tres tiros, Dani Carvajal volvía a empatar la contienda.

Con este resultado se llegaría al final del partido, yendo el encuentro a una prórroga en la que parecía que nada cambiaría para que la diosa Fortuna de los penaltis decidiese la primera eliminatoria de la Supercopa de España, pero apareció el 'ADN Real Madrid'.

Mientras los de Simeone se encerraban en su campo, los de Ancelotti no se contentaban con los once metros y en uno de tantos centros, esta vez de Carvajal, Joselu entraba al primer palo para que, tras no conseguir rematar, Savic se marcase el segundo gol en propia del partido.

Ya con el Atleti entregado y Oblak en campo rival, Brahim puso el 5-3 definitivo, con el que el Real Madrid accede a la final de la Supercopa de España, que disputará el próximo domingo ante el vencedor del Barça - Osasuna.