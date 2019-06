Rapinoe desafía a Donald Trump: "No iremos a la p... Casa Blanca"

Rapinoe fue clave en la victoria frente a España en el partido de octavos de final anotando los dos goles de panalti. Pero no solo está de moda por eso, si no por la 'guerra' que tiene contra Donald Trump.

En una entrevista a 'Eight by Eight' se le preguntó si estaba emocionada por ir visitar la casa del presidente en caso de conquistar el trofeo, a lo que contestó: "Psssh, de ninguna puta manera vamos a ser invitadas, no iremos a la puta Casa Blanca".

Además, también se le preguntó por la opinión del equipo sobre la política de Trump, a lo que respondió riéndose: "No conozco los patrones de votación de todos en nuestro equipo, pero espero que nadie votara por él".

La capitana lo comparó al caso de los Golden State Warriors en 2018 cuando se negaron a visitar a Donald Trump y celebraron el anillo de la NBA en un museo de historia afroamericana.

En el mismo partido contra España, Rapinoe no cantó el himno de Estados Unidos ni se puso la mano en el pecho, un hecho bastante insólito e inusual para un norteamericano, que acostumbra a poner la patria por encima de todo.

Una futbolista luchadora

No es la única causa en la que se ha implicado Rapinoe, fue una de las deportistas que se significó en la lucha contra la brutalidad y el racismo policial en 2016. Ese mismo año, junto con otras compañeras de la selección como Hope Solo o Alex Morgan (otra deportista que ha mostrado públicamente su indignación con Trump), fueron las impulsoras de la demanda por la igualdad salarial entre hombres y mujeres a la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos (EEOC).