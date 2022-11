Kylian Mbappé, jugador del PSG, ha hablado en 'Sports Illustrated' sobre cuánto y cuándo pensó en abandonar la selección de Francia. La estrella de los galos, tras la Eurocopa de 2020, consideró seriamente dejar de vestir la elástica 'bleu'.

Todo por las críticas, muchas racistas, que recibió durante esos días después de errar el penalti decisivo ante Suiza que dejó a Francia fuera del torneo.

"Pensé: 'No puedo jugar para gente que piensa que soy un mono", afirmó en sus palabras.

Y prosigue: "No voy a jugar más. Luego pensé, reflexioné con la gente de mi entorno y me animaron a seguir. Rendirse no era un buen mensaje. Soy ejemplo para muchos".

"Es una nueva Francia. Por eso no renuncié. Era un buen mensaje para la gente el decir que somos más fuertes que todo esto", cuenta.

Porque para Mbappé todo ha ido muy deprisa con su selección: "El Mundial de 2018 cambió mi vida. Después de ganarlo fue una locura".

"Ya era famoso de antes, pero esto hizo que me llevase un tiempo aprender a mantener la calma", sentencia.