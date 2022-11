Kylian Mbappé fue uno de los grandes nombres del pasado mercado de fichajes. El motivo, su más que posible llegada al Real Madrid al no concretarse su renovación con el PSG. Finalmente, el francés terminó firmando una ampliación contractual con los de París, en una decisión en la que Emmanuel Macron tuvo mucho que ver.

Porque el mismísimo presidente de Francia habló con él para que Mbappé decidiese quedarse en el PSG. El propio Kylian lo ha confirmado, desvelando incluso qué le dijo el máximo dirigente del país para que decidiese permanecer en París.

Todo comenzó en 2021, y en 'Sports Illustrated' confirma de qué hablaron él y el presidente de Francia.

"Hubo varias llamadas. En diciembre, enero, febrero, marzo... Me llamó y me dijo 'sé que quieres irte. Pero eres muy importante para Francia, y no quiero que te marches", cuenta Mbappé.

Y sigue: "Me contó que tenía la opción de hacer historia, que todos me querían. Le dije que le apreciaba... pero fue una cosa totalmente loca".

"El presidente del país te llama, te dice que sigas...", prosigue Kylian.

Para terminar, habla de la razón por la que se quedó en París: "Aquí la página está en blanco y hay la oportunidad de llenarla. Hay que pensar diferente... y sí, era más fácil irse al Real Madrid".

"Pero tengo esa ambición personal. Soy francés. Hijo de París, y ganar aquí es muy especial", sentencia.