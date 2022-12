Siempre ha habido un debate sobre quién es el mejor jugador de la historia del fútbol: para algunos es Leo Messi y para otros Cristiano Ronaldo, pero son muchos los veteranos que meten en la quiniela a Diego Armando Maradona, a Alfredo Di Stefano o a Pelé.

Sin embargo, al brasileño muchos no le consideran de los mejores de la historia ya que nunca dio el salto a Europa y solo estuvo en dos equipos: el Santos y el New York Cosmos. Pero, ¿por qué un jugador tan bueno no dio el salto a Europa?

Tal y como dijo el brasileño, estaba cómodo en su país. Además, apuntó una anécdota sobre la comida que le preparaba su madre: "Yo tenía mis razones: en pocas palabras, me encantaba el arroz con frijoles que hacía mi mamá, me sentía cómodo y feliz en mi país. Mi mamá y papá vivían a pocos metros de nuestra casa, la temperatura siempre era de 25 grados y la playa era estupenda".

Los equipos europeos que más hicieron esfuerzos para ficharle fueron el Real Madrid, la Juventus y el Milan. De hecho, el mismisimo Santiago Bernabéu, expresidente del club blanco, le intentó convencer en 1959, 1961 y 1963 para venir a la capital de España a jugar, pero finalmente Pelé acabó su carrera en el New York Cosmos.

"Únicamente al final de mi carrera acepté jugar en el Cosmos en una ciudad como Nueva York como una experiencia y para promover el futbol en el país. Además, hicimos clínicas para niños y aprendí inglés, si no nunca hubiera salido de Brasil", dijo Pelé en una entrevista al diario 'Telegraph'.