Fermín López está disputando su primer torneo internacional con la selección española. Ya debutó en la Eurocopa, en el partido de fase de grupos contra Albania. Está viviendo un sueño. Tanto con España como con el FC Barcelona.

Su vida ha cambiado en los últimos meses, convirtiéndose en un habitual este pasado curso para Xavi Hernández en el Barça. Y el centrocampista ha tenido un precioso gesto con sus padres, a los que ha podido 'jubilar' para que se muden con él a Barcelona.

Lo ha contado en 'TV3': "Este último año me ha cambiado mucho la vida. He pasado momentos duros, pero he trabajado mucho para llegar hasta aquí. Mis padres han sufrido mucho por mí, así que les dije que me haría mucha ilusión que dejaran de trabajar y vinieran a Barcelona".

"Se lo merecen. Para ellos fue una alegría, pero para mí también, ya que es como un sueño", dice el jovencísimo futbolista español.

España - Alemania en cuartos

La selección española se medirá este viernes a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. A partir de las 18 horas en Stuttgart. Una final anticipada entre los dos equipos que mejor fútbol han desplegado hasta la fecha en el torneo.