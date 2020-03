Los gritos de "nazi" procedentes de los Bukaneros en el Estadio de Vallecas hacia Roman Zozulia, delantero del Albacete Balompié, provocaron la suspensión del encuentro. Todavía no hay fecha para la reanudación del mismo.

Ahora, el jugador ha hablado en una entrevista a 'Football Hub' y lo ha hecho con unas polémicas declaraciones. "Cuando todo comenzó yo era un fascista. Luego comenzaron a revisar mi Facebook y me convertí en nazi. Recientemente me llamaron racista y hoy no escuché pero me dijeron que me gritaron 'comunista'; la gente no se aclara", afirmó el jugador ucraniano. "Pronto dirán que soy maricón. Maricón es gay en español. Tampoco me extrañaría", continuó Zozulia.

El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete fue suspendido en el descanso ante los cánticos de la afición local. Este pasado sábado, 29 de febrero, los dos equipos se volvieron a ver las caras, esta vez en el Carlos Belmonte. Bukaneros asistió al choque y modificó el cántico con ironía. "Zozulia es comunista", gritaron durante todo el encuentro los seguidores del Rayo.

La RFEF sancionó al club de Vallecas con una multa de 18.000 euros y a cerrar el fondo donde se sitúa la grada de animación del club rayista, los Bukaneros, durante las jornadas 29 y 31 de Segunda División. La última se celebrará este próximo domingo ante el Elche (12 horas).