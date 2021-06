Tan solo restan 19 días para que el contrato de Sergio Ramos con el Real Madrid expire y hasta el momento no hay noticias de una hipotética salida o renovación.

En 'El Chiringuito', donde se viene analizando la situación contractual del capitán desde meses atrás, Miguel Torres y Josep Pedrerol mantuvieron una conversación tratando el futuro del central,

"Echo en falta que Sergio Ramos explique la situación real y su deseo. No está siendo directo para que la información no sea confusa. Ramos siempre ha sido el mejor portavoz que ha tenido para él mismo", expresó el exfutbolista del conjunto blanco.

"Si se va, seguramente vuelva en un futuro como han hecho otros jugadores. La lesión de Sergio Ramos no le ha venido bien para haber firmado un compromiso con otro equipo", añadió.

A su vez, desveló una conversación que tuvo con el camero cuando el tema estalló: "Hace unos meses le di mi consejo aunque no me lo pidiera: quédate en el Real Madrid".

"No creo que renovar a Sergio Ramos sea asegurarle un puesto en el once titular, pero por lo que ha hecho por el Real Madrid, me gustaría que hablase y explicase su opinión", zanjó Miguel Torres.