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"Mal no le ha sentado"

Pedrerol pasa la factura: "Los que decían que el Madrid hacía mal por anunciar a Cucurella… tapaditos"

El presentador de 'El Chiringuito' destacó que el nuevo lateral izquierdo del conjunto blanco fue el mejor de la Selección ante Cabo Verde.

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A pocas horas del debut de España en el Mundial, el Real Madrid emitió un comunicado anunciando el fichaje de Marc Cucurella hasta 2032.

Muchos entendieron ese anuncio como un factor que podría desestabilizar a la selección en Estados Unidos... y nada más lejos de la realidad.

Tras el empate de 'La Roja', Josep Pedrerol destacó en 'El Chiringuito' que "Cucurella ha sido el mejor del partido".

Y pasó la factura: "Algunos creen que anunciar que Cucurella ha fichado por el Madrid es malo para la selección española. Los que lo decían, tapaditos. Ha sido el mejor. Mal no le ha sentado".

"Que nos digan los expertos cuándo hay que anunciar los fichajes o si a Ferran hay que preguntarle o no por el PSG", zanjó.

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