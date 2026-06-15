El llamativo detalle del comunicado del fichaje de Cucurella por el Real Madrid

El conjunto blanco ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con el Chelsea para el traspaso del lateral izquierdo.

Ya hay un madridista en la Selección

En la mañana de este lunes el Real Madrid ha anunciado el fichaje de Marc Cucurella para las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032.

"El Real Madrid C. F. y el Chelsea FC han llegado a un acuerdo para el traspaso del jugador Marc Cucurella, que queda vinculado a nuestro club durante las próximas seis temporadas, hasta el 30 de junio de 2032", reza el comunicado.

De hecho, en el mismo hay un detalle que no ha pasado desapercibido y es que el club ha anunciado su contratación con una imagen con la camiseta de la selección española.

Mucho se habló cuando se anunció la lista de Luis De la Fuente que no había ningún madridista en la convocatoria, pero antes del debut de este lunes frente a Cabo Verde ha cambiado el panorama.

Con el fichaje del catalán, el conjunto blanco refuerza una posición en la que ya tiene a Álvaro Carreras, Ferland Mendy y Fran García, por lo que se espera que haya por lo menos una salida en esa demarcación.

Tras el anuncio de José Mourinho, el de Cucurella es el segundo fichaje oficial del Real Madrid para la 26/27. Eso sí, como anunció en campaña Florentino Pérez, ya hay otros dos jugadores 'atados': Konaté y Dumfries.

Además, la semana pasada Josep Pedrerol confirmó en 'El Chiringuito' que Bernardo Silva también vestirá de blanco tras el Mundial. Mucho trabajo estas semanas en las oficinas del Bernabéu.