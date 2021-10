Diego Pablo Simeone agitó el fútbol español este martes tras reconocer que, por medio de Luis Suárez, trató de fichar a Leo Messi una vez supo que no seguiría en la disciplina del FC Barcelona.

En su editorial en 'Jugones', Josep Pedrerol ha analizado su intervención: "¿Qué busca el Cholo desvelando su interés por Messi?, ¿qué busca diciendo que quiso ficharle? Simeone busca reivindicarse. Busca transmitir que el Atleti es un grande, que el Atleti es un club comprador y no vendedor".

"Simeone busca transmitir que cualquier gran futbolista sería feliz en este equipo. Que el Atleti piensa en grande. Busca transmitir que cualquier gran futbolista sería feliz en este equipo. Que el Atleti piensa en grande", ha añadido.

"Y esa es una realidad. El Atleti es un club que lleva años estando arriba. El Atleti ya no es el equipo del pueblo, como ha reconocido el propio Simeone. Ya no valen excusas. Para el Atleti, pelear por la Liga y la Champions no es un objetivo, es una obligación", ha zanjado.